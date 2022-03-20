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Экс-помощник президента США считает, что Байден допустил ошибку перед операцией РФ на Украине

Виктория Храменкова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-помощник президента США считает, что Байден допустил ошибку перед операцией РФ на Украине
Фото: Unsplash

Президент США Джо Байден и НАТО допустили ошибку, когда заявляли, что Запад никогда не будет вмешиваться в ситуацию на Украине. Таким мнением в субботу, 19 марта, поделился бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск, — передает редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland слова Болтона.

Кроме этого, он считает, что эти заявления были «большой ошибкой».

Также Болтон предложил, что на данный момент нужно создать новый подход к России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

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