Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам

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Погашение Белоруссией обязательств по российским госкредитам отсрочено на пять-шесть лет. Об этом сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в воскресенье, 20 марта.

— По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России, — рассказал он.

Часть освободившихся средств будет направлена на поддержку тех секторов, которые позволят улучшить взаимную торговлю.

Селиверстов подчеркнул, что обсуждений о переходе обеих стран к российскому рублю в качестве валюты не велось. Однако министр не отрицает возможности перехода к рублю в будущем, когда обе страны постепенно откажутся от доллара во взаиморасчетах, передает ТАСС.

В пятницу, 11 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Москве. В ходе разговора главы государств обсудили ход украинско-российских переговоров.

4 ноября прошлого года Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре.