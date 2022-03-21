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Управление Росреестра сообщило об увеличении числа принятых онлайн-заявлений

Анастасия Колоскова

Город
Управление Росреестра сообщило об увеличении числа принятых онлайн-заявлений
Фото: Unsplash

За первые два месяца года Росреестр по Москве принял более 120,5 тысячи онлайн-заявлений, что на 40 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в феврале этого года столичный Росреестр принял 64 558 электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Это на 15,4 процента больше январского показателя (55 929) и в 1,3 раза больше аналогичного показателя прошлого года (48,6 тысячи).

— Всего в январе и феврале Росреестром по Москве принято свыше 120,5 тысячи онлайн-заявлений. Данный показатель почти на 40 процентов превышает результат первых двух месяцев 2021 года, когда в управление поступило 86,4 тысячи электронных заявлений, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Елена Мартынова отмечала, что Росреестр с особым вниманием относится к электронным услугам и обеспечивает бесперебойную работу сервисов. Перевод сделок в цифровой формат и сотрудничество с крупными банками и застройщиками позволяет услугам ведомства стать более понятными и удобными для людей.

На официальном портале ведомства москвичи могут получить все основные услуги в электронной форме.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичного управления Росреестра зарегистрировали 10 838 договоров ипотечного жилищного кредитования в Москве за февраль текущего года. Этот показатель на 29,8 процента опередил уровень предыдущего месяца.

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