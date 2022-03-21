В Кремле остались недовольны динамикой российско-украинских переговоров

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Кремль недоволен динамикой мирных переговоров с Украиной, ситуация требует большего содействия Киева. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны. Российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, — пояснил он.

Песков также призвал всех, кто может повлиять на «сговорчивость» Киева, сделать это.

Более того, официальный представитель Кремля заверил, что пока не существует никаких договоренностей о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам Пескова, перед этим нужно «провести и согласовать результаты переговоров», передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента заявил, что Москва негативно относится к идее «миротворческой миссии» любой страны — участницы НАТО на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.