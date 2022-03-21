Кремль выступил против «миротворческих миссий» НАТО на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Москва негативно относится к идее «миротворческой миссии» любой страны — участницы НАТО на Украине. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Негативно об этом сказал 22 числа в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно просто еще раз перечитать, особенно тот момент, где он говорит о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции, — передает слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.