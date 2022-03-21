Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кремль выступил против «миротворческих миссий» НАТО на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Кремль выступил против «миротворческих миссий» НАТО на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Москва негативно относится к идее «миротворческой миссии» любой страны — участницы НАТО на Украине. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Негативно об этом сказал 22 числа в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно просто еще раз перечитать, особенно тот момент, где он говорит о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции, — передает слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Читайте также:
Украина Дмитрий Песков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте