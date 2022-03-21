Песков объяснил, почему не ведется обсуждение о прекращении огня на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Обсуждение возобновления режима прекращения огня на Украине на время переговоров с Киевом не идет, так как националистические формирования используют перерывы в боях для перегруппировки. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Нет, дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных, — заявил он.

Пресс-секретарь президента также добавил, что националисты уже не раз использовали паузы в военных действиях в своих целях, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Кремль недоволен динамикой мирных переговоров с Украиной, ситуация требует большего содействия Киева. Песков в свою очередь призвал всех, кто может повлиять на «сговорчивость» Киева, сделать это.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.