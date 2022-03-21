Качество воздуха проверили в 11 муниципалитетах Подмосковья

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Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» проверили качество атмосферного воздуха в Подмосковье. Они совершили тринадцать выездов в места расположения различных промышленных предприятий и оценили их влияние на состояние окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

— Пробы отбирались, в общей сложности, в 49 точках. Концентрации загрязняющих веществ колебались от 0,3 до 0,7 ПДК, – рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Он также сообщил, что пробы были взяты на территории Серпухова, Коломны, Люберец, Истры и других муниципалитетов.

По словам Фирсова, только в городском округе Истра было зафиксировано незначительное однократное превышение ПДК этилбензола. Ситуация взята под контроль, позже будут проведены дополнительные контрольные измерения, передает «Радио 1».

В начале февраля в Москве были зафиксированы рекордно низкие концентрации взвешенных веществ в воздухе. Снег и ветер положительно повлияли на концентрацию РМ10 и РМ2,5, оксида углерода в воздухе.