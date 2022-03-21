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OneWeb заключила соглашение на запуск спутников со SpaceX

Иван Юминов

Технологии
OneWeb заключила соглашение на запуск спутников со SpaceX
Фото: Unsplash

Британская компания OneWeb заключила соглашение на запуск спутников с американской SpaceX. Об этом сообщили в пресс-службе OneWeb в понедельник, 21 марта.

— Первый запуск с участием SpaceX ожидается в 2022 году, он дополнит орбитальную группировку OneWeb, которая в настоящее время насчитывает 428 спутников или 66 процентов флота. Сеть OneWeb обеспечит высокоскоростное глобальное подключение с малой задержкой, — говорится в сообщении.

Глава организации Нил Мастерсон поблагодарил SpaceX за поддержку, которая отражает их общее видение потенциала космоса. Условия соглашения являются конфиденциальными, отмечается на сайте OneWeb.

10 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на продление эксплуатации МКС потребуются колоссальные суммы, иначе станция «развалится» до 2030 года. По его словам, у госкорпорации есть разрешение правительства продолжать работу на МКС до 2024 года.

Он подчеркнул, что в случае продления сроков эксплуатации МКС могут возникнуть риски уже для экипажа станции. Как вариант, отметил Рогозин, можно вкладывать большие деньги в ремонт станции.

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