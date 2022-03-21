Bloomberg: Великобритания намерена национализировать подразделение Газпрома

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Власти Великобритании планируют временно взять на себя управление британским подразделением компании «Газпром» по розничным поставкам Gazprom Marketing & Trading Limited. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в понедельник, 21 марта.

«Дочка» организации, имеющая более 30 тысяч бизнес-клиентов, способна попасть под специальный режим управления. Данный шаг рассматривается на фоне растущего давления, которое испытывает Gazprom Marketing & Trading Limited из-за нежелания других предприятий работать с Россией.

Специальный режим управления применяется в Великобритании в отношении организаций в тех случаях, когда имеется необходимость обеспечить продолжение поставок различной продукции, которая относится к категории критически важной. Подразделение Газпрома предоставляет услуги государственным предприятиям и учреждениям, отмечает Bloomberg.

Эксперт Игорь Юшков сообщил «ВМ», что отказ ЕС от российской нефти грозит ответными санкциями России, из-за которых многие европейские страны останутся практически без отопления и электричества. Скорее всего, считает он, Европа не решится на подобный шаг.

По его словам, европейцы понимают, что не могут безболезненно прекратить закупки нефти в России. Эксперт обратил внимание, что Россия — крупнейший поставщик газа, угля и нефти в Европу, а в случае проблем с поставками энергоносителей европейские страны столкнутся с рядом трудностей.