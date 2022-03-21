Наркоторговца с мефедроном задержали на востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Мастеровая улица Карта всех событий

На востоке столицы сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.

По данным ведомства, оперативникам поступила информация о возможной причастности 31-летнего гражданина к распространению запрещенных веществ на территории Москвы и области. В ходе проверки полицейские установили факт приобретения мужчиной наркотических средств с целью дальнейшей перепродажи. Наркотик он фасовал в арендуемых им квартирах на территории района Перово и далее распространял путем тайников-закладок.

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан, говорится в сообщении.

Во время обыска его съемной квартиры на Мастеровой улице оперативники обнаружили емкости с неизвестной жидкостью общей массой более 1,4 литра. Выяснилось, что в бутылках содержится бутират, оборот которого в России ограничен. Также в квартире был обнаружен мефедрон массой более 600 граммов. В другой квартире, на улице Плеханова, полицейские обнаружили два конверта, в которых находились 15 свертков (общей массой 17 граммов) с аналогичным наркотическим средством.

Видео: УВД ВАО

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

17 марта на юго-востоке столицы полицейские задержали 33-летнего наркоторговца. В ходе обыска у мужчины обнаружили героин массой более полутора граммов.