Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины из травматики на востоке Москвы

Араз Салехов

Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины из травматики на востоке Москвы
Фото: Telegram-канал Столичный СК
Россия, Москва, улица Руднёвка Карта всех событий

Перовский районный суд Москвы объявил об аресте 47-летнего гражданина, которого обвиняют в убийстве мужчины из травматического пистолета. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в Telegram-канале «Столичный СК».

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статья 105 УК РФ — «Убийство». Согласно данным следствия, ночью 20 марта 2022 года вблизи развлекательного заведения, расположенного по улице Рудневка в Москве, обвиняемый несколько раз выстрелил из травматического пистолета в мужчину 1979 года рождения. Пострадавший скончался.

— Перовским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 47-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу,— говорится в сообщении.

18 марта Перовский районный суд арестовал обвиняемого в попытке убийства сожительницы и жестоком обращении с ребенком. Мужчина около десяти раз ударил женщину разводным ключом. Серьезные повреждения он нанес и шестимесячной дочери.

Читайте также:
Следственный комитет происшестие Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте