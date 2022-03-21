Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины из травматики на востоке Москвы

Фото: Telegram-канал Столичный СК

Россия, Москва, улица Руднёвка Карта всех событий

Перовский районный суд Москвы объявил об аресте 47-летнего гражданина, которого обвиняют в убийстве мужчины из травматического пистолета. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в Telegram-канале «Столичный СК».

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статья 105 УК РФ — «Убийство». Согласно данным следствия, ночью 20 марта 2022 года вблизи развлекательного заведения, расположенного по улице Рудневка в Москве, обвиняемый несколько раз выстрелил из травматического пистолета в мужчину 1979 года рождения. Пострадавший скончался.

— Перовским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 47-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу,— говорится в сообщении.

18 марта Перовский районный суд арестовал обвиняемого в попытке убийства сожительницы и жестоком обращении с ребенком. Мужчина около десяти раз ударил женщину разводным ключом. Серьезные повреждения он нанес и шестимесячной дочери.