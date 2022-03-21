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Москалькова сообщила, что Украина и Россия провели первый обмен пленными

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Москалькова сообщила, что Украина и Россия провели первый обмен пленными
Фото: Пресс-служба Совфеда

Первый обмен пленными между Россией и Украиной состоялся. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Очень важно, чтобы украинская сторона предприняла все возможное, чтобы обмены начались. Первый обмен состоялся — девять человек наших. Часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками и процедурами, — сказала она в интервью на телеканале RT.

Также омбудсмен сообщила, что среди пленных был и мэр Мелитополя.

20 марта сообщалось, что росгвардейцы успешно форсировали реку на окраине города Изюм под Харьковом и захватили в плен нескольких лидеров украинских нацформирований. Также они смогли добыть важные документы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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