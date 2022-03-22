Группа Maneskin не посетит РФ в рамках мирового турне из-за ситуации на Украине

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Рок-группа из Италии Maneskin, которая победила Евровидении в прошлом году, решила не приезжать в Россию в рамках мирового турне из-за событий на Украине. Об этом артисты сообщили в понедельник, 21 марта, на своей странице в соцсети.

— Мы переживаем за украинский народ и выражаем ему нашу солидарность. Мы не будем выступать в России из-за решений, принятых власть имущими, решений, от которых страдают ни в чем не повинные мирные жители, — сказано в сообщении.

25 февраля стало известно, что Россию исключили из конкурса «Евровидение» в 2022 году. Решение, как уточняется, приняли из-за беспокойства EBU о кризисе на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.