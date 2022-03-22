Глава МИД Франции и госсекретарь США считают новые санкции против РФ необходимыми

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в понедельник сошлись на том, что введение новых санкций в отношении России — необходимая мера.

— Главы внешнеполитических ведомств отметили, что в условиях российского наступления необходимо продолжать ужесточать санкции, — уточняется в документе на сайте МИД Франции.

Более того, Ле Дриан и Блинкен сочли немедленное прекращение огня на Украине приоритетным, а также указали на важность сотрудничества в вопросе продовольственной безопасности. Кроме того, главы дипломатии стран подтвердили поддержку МАГАТЭ в вопросе усиления безопасности гражданских ядерных объектов в республике.

Во время переговоров Блинкен и Ле Дриан коснулись и грядущего саммита НАТО и G7, а также обсудили присутствие президента Штатов Джо Байдена в саммите Европейского совета.

Помимо этого, глава МИД Франции подчеркнул важность скорейшего завершения переговоров по иранской ядерной сделке.

20 марта французские власти заморозили средства Банка России на сумму 22 миллиарда евро. Они также заблокировали счета частных лиц, попавших под антироссийские санкции, во французских банках на общую сумму 150 миллиардов евро. Кроме того, на территории государства была заморожена недвижимость на «полмиллиарда евро», которая принадлежит примерно тридцати гражданам России.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки.