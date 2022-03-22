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S&P аннулирует рейтинги компаний РФ до 15 апреля

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
S&P аннулирует рейтинги компаний РФ до 15 апреля
Фото: BRENDAN MCDERMID

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings аннулирует все рейтинги российских компаний до 15 апреля 2022 года. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе организации.

В S&P уточнили, что данное решение связано с запретом Евросоюза на предоставление кредитных рейтингов учрежденным в России организациям, юридическим лицам и другим органам.

— 15 марта 2022 года Европейский союз объявил о запрете предоставления кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России. В свете этого S&P Global Ratings аннулирует все свои выдающиеся рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля 2022 года, крайнего срока, установленного ЕС, — передает сообщение S&P ТАСС.

До этого организация понизила долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с BB+ до CCC-. Уточняется, что рейтинг понизился на восемь ступеней. Такое решение связано с новыми санкциями в отношении России из-за операции на Украине, которые коснулись в том числе резервов Центробанка.

Введение санкций происходит на фоне последних действий РФ на мировой арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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