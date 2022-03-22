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Проектные решения в парке «Покровское-Стрешнево» скорректировали с учетом мнения жителей

Анастасия Колоскова

Город
Проектные решения в парке «Покровское-Стрешнево» скорректировали с учетом мнения жителей
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Восстановительные работы пройдут в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» с учетом изменений, внесенных в проект на основе предложений местных жителей. Об этом сообщил заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

— По просьбам жителей исключили из проекта устройство лодочной станции на берегу Пятого Иваньковского пруда, вместо нее будет обустроен прогулочный маршрут на сваях с выходом к воде, который включим в общее пешеходное пространство парка. С противоположной стороны берега планировалось провести реконструкцию пляжной зоны, но решили этого не делать, а только подсеять газон, — рассказал он.

По словам Мельникова, в проекте оставили устройство настила со спуском к воде и смотровой площадкой, который интегрируют с дорожками парка.

Он также пояснил, что принято решение отказаться от обустройства открытого кинотеатра на берегу Третьего Иваньковского пруда. Вместо него установят площадку для отдыха с видом на пруд и парк в виде амфитеатра.

Кроме того, власти прислушались к пожеланию горожан не делать экотропу в Елизаветинском овраге, чтобы оставить возможность кататься зимой с горки. Также решили не строить павильон кафе над Елизаветинским оврагом и увеличить число туалетов на входах, добавил заместитель главы департамента.

Он отметил, что в рамках проекта приведут в порядок теннисные корты, а также проложат маршрут между парком и новым входом со стороны станции МЦК «Балтийская», пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе.

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