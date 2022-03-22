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Столичные врачи за сутки вылечили 1709 пациентов от коронавирусной инфекции

Анастасия Колоскова

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Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 1709 пациентов от коронавирусной инфекции
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи за прошедшие 24 часа вылечили еще 1709 пациентов от COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 22 марта.

Таким образом, за весь период пандемии коронавирусной инфекции в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни 2 535 852 человека.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 723 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы в медицинские учреждения 174 человека, 140 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Столичные врачи за сутки вылечили 1709 пациентов от коронавирусной инфекции Фото: Оперштаб

За сутки скончались 30 человек, говорится в сообщении оперштаба.

Всего за последние 24 часа в России выявили 26 394 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за месяц снизился в 3,7 раза. Тем не менее показатели заболеваемости ковидом остаются сравнительно высокими: на 11-й неделе 2022 года инфекцией заразились 235 160 россиян.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что мутированный вариант COVID-19 ВА.2 может вытеснить имеющиеся штаммы болезни, а заразиться им могут даже переболевшие. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация к новой волне пандемии.

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