Ефимов: Почти пять триллионов рублей инвестировали в 2021 году в экономику Москвы

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В минувшем году инвестиции в основной капитал Москвы составили почти пять триллионов рублей, что почти на 19 процентов больше показателя 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в Москве за 2021 год составили 4,84 триллиона рублей, что на 18,9 процента превышает показатель за предыдущий год. Это и значительно больше, чем в целом по стране: в 2021 году рост объема инвестиций по Российской Федерации составил 7,7 процента, — рассказал он.

Заммэра пояснил, что высокие темпы роста обусловлены опережающим развитием страховой и финансовой отраслей, сферы технической и научной деятельности, торговли, а также обрабатывающей промышленности.

Он также отметил важность мер поддержки городских предприятий и компаний, среди которых льготные займы и субсидии, налоговые преференции, а также программы стимулирования строительства, пишет официальный сайт мэра Москвы.

21 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что социальная поддержка жителей, импортозамещение, сохранение рабочих мест и функционирование поставляющих необходимые товары и услуги предприятий являются ключевыми решениями по стабилизации экономики Москвы в условиях антироссийских санкций.