В МИД КНР предупредили США о контрмерах за санкции против чиновников Китая

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Власти КНР могут принять зеркальные меры по отношению к США за санкции против китайских чиновников. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Он также назвал Штаты главным нарушителем человеческих прав в мире.

— Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире — это США. Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ, — заявил дипломат.

По словам Вэньбиня, США немедленно должны прекратить «клеветать» на Китай без всяких на то оснований, а также перестать лгать мировому сообществу насчет КНР. Дипломат подчеркнул, что подобные действия Вашингтона нарушают основополагающие принципы международного права, передает ТАСС.

Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор в пятницу, 18 марта. Тогда лидер КНР заявил, что отношения Вашингтона и Пекина до сих пор находятся в тупике, созданном предыдущей администрацией Белого дома.

17 марта глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден в ходе телефонной беседы предупредил Си Цзиньпина о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации на Украине.