Следователи МВД расследуют первое в стране уголовное дело о растрате денег с криптовалютной биржи

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Следователи МВД России расследуют первое в стране уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным представителя ведомства, преступление совершил один из владельцев торговой площадки в интернете, где предоставляется возможность купить и обменять цифровые финансовые активы. Он следил за движением криптовалютных сумм и их выводом на электронные кошельки. Воспользовавшись своими полномочиями, мужчина вывел часть средств на собственный счет.

— Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. Одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте, — заявила Волк.

По ее словам, злоумышленник пытался вывезти два чемодана, в которых находились наличные на сумму около 50 миллионов рублей, один миллион долларов США и 70 тысяч евро. Кроме того, было изъято компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и соответствующие документы.

Задержанному предъявлено обвинение в присвоении и растрате в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу, а его счета арестованы.

— Кроме того, в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает два миллиарда рублей, — уточнила Волк.

10 марта «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами о том, стоит ли российским инвесторам срочно продавать свои сбережения в криптовалюте, какова вероятность того, что доступ к их кошелькам окажется заморожен, а также узнала, что делать в этом случае.