ВС РФ и ДНР освободили почти половину Мариуполя

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Вооруженные силы России совместно с подразделениями Донецкой народной республики (ДНР) освободили около половины площади Мариуполя. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил первый заместитель министра информации ДНР Безсонов.

— Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено, — заявил он.

Безсонов также добавил, что ВСУ в ходе боев несут большие потери, однако подразделения ДНР тоже получают определенный урон.

Первый замминистра информации республики в эфире Первого канала подчеркнул, что были зарегистрированы случаи, когда украинские националисты пытались покинуть черту города под видом гражданского населения.

21 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти дали нацбатальонам указание покидать Мариуполь под видом мирных жителей. Он отметил, что «бандиты начали выполнять этот приказ».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.