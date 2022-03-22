Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВС РФ и ДНР освободили почти половину Мариуполя

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ и ДНР освободили почти половину Мариуполя
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы России совместно с подразделениями Донецкой народной республики (ДНР) освободили около половины площади Мариуполя. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил первый заместитель министра информации ДНР Безсонов.

— Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено, — заявил он.

Безсонов также добавил, что ВСУ в ходе боев несут большие потери, однако подразделения ДНР тоже получают определенный урон.

Первый замминистра информации республики в эфире Первого канала подчеркнул, что были зарегистрированы случаи, когда украинские националисты пытались покинуть черту города под видом гражданского населения.

21 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти дали нацбатальонам указание покидать Мариуполь под видом мирных жителей. Он отметил, что «бандиты начали выполнять этот приказ».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Читайте также:
Украина Россия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте