В Кремле выразили надежду, что не поддерживающие спецоперацию россияне «поймут, что происходит»

Фото: Администрация президента РФ

Граждане России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине, должны начать ориентироваться в потоках западной лжи и понять, что происходит. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задач этой операции, причин этой операции. И мы надеемся, что те, кто не согласны, они поймут, что происходит. Кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, они все-таки начали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада, о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях, — заявил он.

Тем не менее, по словам Пескова, более 75 процентов россиян поддерживают проведение спецоперации и одобряют действия президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.