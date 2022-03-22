Эксперт рассказал о будущем фарминдустрии в России

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Дефицита лекарственных препаратов на российском рынке не предвидится, но могут измениться цены на отечественные и импортные медикаменты. Об этом сообщил коммерческий директор компании «ФармаМед» Михаил Колчевский.

Он отметил, что в последнее время пациенты, особенно с хроническими заболеваниями, активно скупали необходимые им лекарственные препараты. Но подобные действия не имели особого смысла, так как проблем с наличием лекарств нет.

— Обеспечение в норме по большому счету. Никакого дефицита не предвидится, для этого нет оснований. Есть большие запасы на складах, у дистрибьюторов и фармкомпаний, — отметил он в комментарии «360».

Он добавил, что продолжаются поставки препаратов из ряда европейских стран, Индии. Есть проблемы с логистикой лекарств, которые производятся в США, но их доля достаточно небольшая на отечественном рынке.

Что касается роста цен, то он возможен, так как компоненты для препаратов закупаются за рубежом в валюте.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии дефицита поставок жизненно важных лекарств. Фармкомпании подтверждают поставку препаратов на российский рынок.