Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина погиб на юго-востоке Москвы, придавленный кузовом КамАЗа

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина погиб на юго-востоке Москвы, придавленный кузовом КамАЗа
Фото: Twitter / Сергей Собянин
Россия, Москва, Остаповский проезд Карта всех событий

На юго-востоке Москвы при проведении работ по замене шланга в автомобиле КамАЗ рабочего придавило гидравлическим устройством. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник «ВМ», в Островском проезде мужчину придавило опустившимся кузовом в то время, пока водитель КамАЗа осматривал машину. В результате пострадавший погиб на месте происшествия.

— Подробности инцидента уточняются, — заключил источник «ВМ».

20 марта стало известно, что человек погиб под колесами проезжающего автомобиля, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте на западе Москвы.

Читайте также:
Автомобили КамАЗ Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте