Мужчина погиб на юго-востоке Москвы, придавленный кузовом КамАЗа

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Россия, Москва, Остаповский проезд Карта всех событий

На юго-востоке Москвы при проведении работ по замене шланга в автомобиле КамАЗ рабочего придавило гидравлическим устройством. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник «ВМ», в Островском проезде мужчину придавило опустившимся кузовом в то время, пока водитель КамАЗа осматривал машину. В результате пострадавший погиб на месте происшествия.

— Подробности инцидента уточняются, — заключил источник «ВМ».

20 марта стало известно, что человек погиб под колесами проезжающего автомобиля, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте на западе Москвы.