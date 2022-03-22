Пожар произошел в лаборатории Института физической химии и электрохимии РАН

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Россия, Москва, улица Обручева Карта всех событий

В лаборатории Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН произошел пожар. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, возгорание началось на третьем этаже Института на улице Обручева. Внутри здания произошло плотное задымление, оттуда были эвакуированы 50 человек.

Позже стало известно, что пожарные ликвидировали возгорание. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.

— Причина возгорания устанавливается, — сказал собеседник «ВМ».

Также он отметил, что пострадавших нет.

21 марта пожар произошел на территории частного дома в поселении Кленовском в ТиНАО.