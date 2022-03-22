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Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу 1 апреля

Александр Афонин

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Еда
Город
Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу 1 апреля
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Ярмарки выходного дня откроются в столице 1 апреля. Они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям по 60 адресам. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе ГБУ «Московские ярмарки».

— 1 апреля в Москве возобновят работу 60 ярмарок выходного дня, <…> традиционно будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с апреля и по декабрь. Наибольшее количество ярмарок выходного дня расположены в Центральном, Восточном и Юго-Западном округах Москвы, по восемь площадок в каждом округе, — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что каждую неделю более одной тысячи фермеров и предпринимателей предлагают свои продукты из 40 регионов России. Покупатели смогут найти десятки видов свежих овощей, сезонных фруктов, ягод и зелени. Будут представлены полюбившиеся москвичам молочные товары, мясная продукция и рыба.

На ярмарках выходного дня все продукты еженедельно проходят тщательный санитарно-ветеринарный контроль. По результатам обследований каждому участнику ярмарки выдается заключение, подтверждающее безопасность и надлежащее качество его продукции.

14 марта начался прием заявок на участие в ярмарках выходного дня. Результаты заявочной кампании станут известны 23 марта.

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