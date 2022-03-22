Житель Балашихи украл почти пять миллионов рублей, притворяясь брокером

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Полицейские в Балашихе задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму около пяти миллионов рублей. Об этом во вторник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В полицию обратились четыре местных жителя с заявлениями о мошенничестве. Они рассказали, что все стали жертвами обмана их общего знакомого, который предложил им вложиться в активы на биржах.

Общая сумма нанесенного ущерба составила почти пять миллионов рублей.

— Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний житель Москвы, — отметила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

22 марта стало известно о том, что следователи МВД расследуют первое в стране уголовное дело о растрате денег с криптовалютной биржи.