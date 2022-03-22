Мантуров допустил уход ряда автопроизводителей из России

Фото: Администрация президента РФ

Некоторые зарубежные автопроизводители, вероятно, уйдут из России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров во вторник, 22 марта.

— Мы пока со всеми автопроизводителями и иностранными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются, и производственные мощности и поставки комплектующих на нашем рынке, — сказал министр.

При этом власти не могут ждать бесконечно, поэтому с рядом компаний придется попрощаться, уточнил он. Неработающие предприятия, считает он, это деградация производства и неуплата налогов.

Он выразил надежду, что ведомство сможет прийти до конца марта к «какому-то общему знаменателю». Данная ситуация относится ко всем предприятиям, которые находятся в застое, приводит слова Мантурова РИА Новости.

1 марта немецкая компания BMW объявила о новых мерах в России из-за геополитической ситуации. Так, она приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей.

Дальнейшие решения, как уточнили в организации, будут приниматься исходя из развития ситуации. Производство автомобилей было организовано на заводе «Автотор» в Калининграде.