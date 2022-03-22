Полиция задержала в Москве четверых мужчин, подозреваемых в похищении человека

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали четверых мужчин, которых подозревают в похищении человека и разбое на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила «ВМ» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 20 марта 2022 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Люблинской в городе Москве, злоумышленники напали на мужчину. В качестве оружия они использовали бейсбольные биты. В ходе потасовки мужчину избили.

После этого потерпевшего насильно посадили в автомобиль и связали руки скотчем. Помимо этого, мужчину ограбили и повезли в город Видное Московской области. Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки, но водитель отказался выполнять требования и начал уезжать.

Однако на территории поселка Калиновка Ленинского района Московской области машину все же остановили, а преступников задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

На востоке столицы сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. В ходе проверки полицейские установили факт приобретения мужчиной наркотических средств с целью дальнейшей перепродажи.

Столичные полицейские задержали 24-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Согласно следствию, молодой человек хотел снять видеоролик.