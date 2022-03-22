Движение трамваев двух маршрутов восстановили на 3-й Владимирской улице

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Россия, Москва, 3-я Владимирская улица Карта всех событий

Трамваи № 36 и 37 восстановили движение по 3-й Владимирской улице. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев по 3-й Владимирской улице, — говорится в сообщении.

Ранее поступала информация о задержке трамваев № 36 и 37 в районе остановки «Шоссе Энтузиастов». Также отмечается, что маршруты временно изменены из-за ДТП.

Грузовой автомобиль 20 марта на 9-м километре МКАД попал в аварию. Помимо грузовика, участниками ДТП стали два легковых автомобиля. Уточняется, что инцидент произошел на 9-м километре внешней стороны МКАД.

Трамваи нескольких маршрутов задерживались на улице Преображенский Вал из-за ДТП на путях. В частности, речь идет о трамваях № 2, 11 и 46. Они приостанавливали движение в районе остановки «Преображенский рынок» из-за произошедшей на путях дорожной аварии.

На севере столицы в аварию попали два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек. Авария произошла на дублере Ленинградского проспекта рядом с домом № 69, строение 1. Столкнулись машины Nissan и Kia.