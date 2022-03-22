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Один человек пострадал в ДТП с участием двух легковых машин на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием двух легковых машин на севере Москвы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Ленинградский проспект (дублёр), 69, 1 Карта всех событий

На севере столицы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом сообщил во вторник, 22 марта, агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Авария случилась на дублере Ленинградского проспекта, рядом с домом № 69, строение 1. Столкнулись машины Nissan и Kia.

На месте ДТП в настоящее время работают оперативные городские службы, передает агентство.

Пять человек погибли в ДТП, в воскресенье, 20 марта. Два из пяти происшествий со смертельными исходами произошли вечером воскресенья.

Всего на минувшей неделе с 14 по 20 марта семь человек погибли в ДТП.

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