Мораторий на арендные ставки в Москве коснется 72 тысяч бизнесменов

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Более 70 тысяч представителей бизнес-сообщества в Москве получат право на мораторий в части повышения ставок аренды на землю и нежилую недвижимость. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Уточняется, что введенная мера не потребует от предприятий и организаций каких-либо действий и обращений в департамент городского имущества. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил важность введения моратория, который не позволяет повышать в текущем году ставки арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в городской собственности.

— Такая поддержка коснется абсолютно всех арендаторов. Это порядка 72 тысяч предпринимателей, — цитирует заммэра ТАСС.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки застройщиков и арендаторов городской недвижимости. В частности, арендаторы объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, смогут отсрочить уплату арендных платежей за второй квартал до 31 декабря.

Также глава города 21 марта рассказал, что в столичном регионе в ближайшее время запустят программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности.