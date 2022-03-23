Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посол РФ в США предупредил, что милитаризация Украины угрожает мировой безопасности

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол РФ в США предупредил, что милитаризация Украины угрожает мировой безопасности
Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предупредил, чем опасно накачивание оружием Украины.

— Накачивание киевского режима оружием и забрасывание на украинскую территорию иностранных наемников безответственно и крайне опасно. Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности, — заявил он, его цитирует в среду, 23 марта, Telegram-канал посольства.

Антонов подчеркнул, что Украина получает летальные средства при «произвольной трактовке властями западных стран национальных экспортноконтрольных законодательств». Он отметил, что во многих случаях лицензии одобряются в «упрощенном» режиме, из-за этого оружие попадает в руки бандитов и террористов.

— Неужели на Западе не отдают себе отчет, что съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, получив боевой опыт на Украине, могут применить его впоследствии где угодно, в том числе по возвращении домой? — задал вопрос российский посол.

Он призвал власти США избавиться от иллюзий. По словам Антонова, Америка не застрахована от попадания оружия в руки экстремистов на своей территории.

22 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Штаты должны прекратить эскалацию отношений с Ро и перестать накачивать Украину оружием. Он добавил, что 21 марта американскому послу была передана нота, в которой утверждалось, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва, а перспектива их развития зависит от того, какую линию выберут Штаты.

Читайте также:
Украина Оружие Анатолий Антонов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте