Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предупредил, чем опасно накачивание оружием Украины.

— Накачивание киевского режима оружием и забрасывание на украинскую территорию иностранных наемников безответственно и крайне опасно. Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности, — заявил он, его цитирует в среду, 23 марта, Telegram-канал посольства.

Антонов подчеркнул, что Украина получает летальные средства при «произвольной трактовке властями западных стран национальных экспортноконтрольных законодательств». Он отметил, что во многих случаях лицензии одобряются в «упрощенном» режиме, из-за этого оружие попадает в руки бандитов и террористов.

— Неужели на Западе не отдают себе отчет, что съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, получив боевой опыт на Украине, могут применить его впоследствии где угодно, в том числе по возвращении домой? — задал вопрос российский посол.

Он призвал власти США избавиться от иллюзий. По словам Антонова, Америка не застрахована от попадания оружия в руки экстремистов на своей территории.

22 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Штаты должны прекратить эскалацию отношений с Ро и перестать накачивать Украину оружием. Он добавил, что 21 марта американскому послу была передана нота, в которой утверждалось, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва, а перспектива их развития зависит от того, какую линию выберут Штаты.