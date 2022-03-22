Рябков: США должны прекратить эскалацию конфликта с РФ и накачку Украины оружием

Фото: МИД РФ

Штаты должны прекратить эскалацию отношений с Россией и перестать накачивать Украину оружием. Об этом во вторник, 22 марта. сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им (США — Прим. «ВМ») просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России, — заявил он.

Рябков также добавил, что 21 марта американскому послу была передана нота, в которой утверждалось, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва, а перспектива их развития зависит от того, какую линию выберут Штаты.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что все действия Вашингтона никак не влияют на решение Москвы достичь своих целей по спецоперации на Украине, передает ТАСС.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в понедельник сошлись на том, что введение новых санкций в отношении России — необходимая мера.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.