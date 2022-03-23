Налоговые поступления от предприятий химической промышленности выросли на треть

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​Налоговые поступления в консолидированный бюджет Москвы от предприятий химической промышленности в 2021 году достигли 12,4 миллиарда рублей. Такой показатель превысил уровень 2020 года на 36,9 процента. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Уточняется, что прошлогодний результат также обогнал по данному показателю допандемийный, 2019 год на 24,6 процента. Он также напомнил, что на долю химической промышленности, в которую входит производство различной химпродукции, приходится не менее 7 процентов налоговых поступлений от обрабатывающих производств столицы. По словам Пуртова, в 2021 году отрасль преодолела спад 2020 года и восстановила поступления по всем видам налогов.

— В частности, налог на прибыль был перечислен в бюджет в объеме 6,5 миллиарда рублей, что на 63 процента больше показателей 2020 года и на 19,4 процента — 2019 года. Поступления НДФЛ составили порядка 5,4 миллиарда рублей — на 15,8 процента больше уровня 2020 года и на 26,4 процента — 2019 года. На налоги от применения специальных налоговых режимов пришлось порядка 300 миллионов рублей. Это почти на 41 процент больше, чем в 2020 году, и более чем в 2,1 раза превысило уровень поступлений 2019 года, — рассказал Пуртов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров предположил, что некоторые зарубежные автопроизводители могут уйти с российского рынка. По его словам, неработающие предприятия, считает он, — это деградация производства и неуплата налогов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что предприятия Москвы, работающие в сфере транспорта, показали рост налоговых поступлений в городской бюджет по итогам 2021 года. В общей сложности в бюджет столицы поступило 58,7 миллиарда рублей в качестве налогов.