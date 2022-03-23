Посол РФ в США напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака

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Пентагон уже забыл, как самолеты США и их союзников бомбили города Югославии, Ливии и Ирака. Об этом в среду, 23 марта, сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

Так дипломат отреагировал на высказывание пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который заявил, что ВС России причастны к военным преступлениям на Украине.

— Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии, — говорится в сообщении посольства в Штатах.

Антонов также напомнил, что российские солдаты наносят удары только по объектам военной инфраструктуры, а радикальные украинские группировки, в свою очередь, устанавливают ракетные системы в жилых кварталах и прикрываются гражданскими как живым щитом.

Посол добавил, что ВСУ используют ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами, а также проводят насильственную мобилизацию населения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.