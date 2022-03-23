Уголовное дело возбудили по факту ранения человека в Новой Москве

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» возбудили по факту потасовки в Сосенском, в результате которой 24-летний мужчина получил ножевые ранения. Об этом в среду, 23 марта, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

— По решению прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий в Новой Москве и причинения ножевых ранений 24-летнему мужчине, изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК для дачи процессуальной оценки по части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Уточняется, что пострадавший получил колото-резаные ранения грудной клетки и правой голени. Он находится в тяжелом состоянии.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Москвы. Личность подозреваемого устанавливается.

Видео: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

До этого сообщалось, что вечером 22 марта во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в Новой Москве произошла драка. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и скорая помощь. Заметив автомобили полиции, участники драки разбежались, некоторые попытались скрыться в подъездах домов.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что информация о конфликте в поселении Сосенском поступила в 21:20. Прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавшего предположительно с ножевым ранением, которого на скорой помощи отвезли в больницу. Правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление, розыск и задержание лиц, причастных к происшествию.