Назван рецепт самой полезной яичницы

Фото: Unsplash

Сочетание яиц и шпината принесет пользу организму. Такое блюдо обладает рядом полезных свойств, уверены турецкие эксперты по питанию.

Яйца и шпинат по отдельности являются продуктами, которые богаты питательными веществами. Их сочетание только усиливает пользу.

Отмечается, что добавление шпината в яичницу помогает укрепить иммунную систему. Кроме того, такое сочетание защищает организм от сердечных приступов, снижает артериальное давление, укрепляет зубы, восстанавливает кожу, а также снижает риск инсульта.

Кроме того, такое блюдо может очистить печень, оно обладает противораковыми свойствами.

Эксперты советуют употреблять в пищу такое блюдо ежедневно. Подобный завтрак придаст энергии и поможет начать день с позитивным настроением, передает ФАН со ссылкой на экспертов турецкого издания En Son Haber.

До этого канадский повар Ясмин Альсавваф назвала секрет приготовления идеальной яичницы.

Она отметила, что это блюдо умеет готовить практически любой человек, но можно сделать его гораздо вкуснее. Многие совершают типичные ошибки в процессе приготовления этого блюда. Главная из них — это выливание яиц прямо на сковороду.