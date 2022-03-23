В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского арсенала недалеко от Ровно

Фото: Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы во вторник вечером высокоточным морским оружием уничтожили крупный арсенал ВСУ в нескольких километрах от города Ровно на Украине. Об этом в среду, 23 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран, — заявил он.

Конашенков также добавил, что всего с начала спецоперации на Украине ВС России уничтожили 184 украинских самолета и вертолета, 246 беспилотников, 189 зениток, 1558 танков и других бронемашин, 156 установок реактивной системы залпового огня и 624 артиллерийских установки и миномета, передает ТАСС.

Министерство обороны РФ в среду, 23 марта, опубликовало видео уничтожения украинского склада с вооружением вертолетами Ка-52. Цель была поражена залпом противотанкового ракетного комплекса «Вихрь» с расстояния более семи километров.

21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что ВС России использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время нанесения удара по топливной базе в Николаевской области Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.