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Минобороны опубликовало видео уничтожения военного ангара ВСУ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны опубликовало видео уничтожения военного ангара ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ в среду, 23 марта, опубликовало видео уничтожения украинского склада с вооружением вертолетами Ка-52.

Уточняется, что цель была поражена залпом противотанкового ракетного комплекса «Вихрь» с расстояния более семи километров, передает РИА Новости.

Видео: Минобороны России

22 марта Минобороны показало видео уничтожения артиллерийской батареи войск Украины огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО). На видео демонстрируется съемка с разведывательно-ударного беспилотника, барражирующего над лесистой местностью. После этого показан огневой налет со стороны российской РСЗО.

21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что ВС России использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время нанесения удара по топливной базе в Николаевской области Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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