Злоумышленник обокрал москвичку на 125 тысяч рублей в ее квартире на западе Москвы

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Россия, Москва, Кастанаевская улица Карта всех событий

Злоумышленник обокрал москвичку на 125 тысяч рублей в ее квартире на западе столицы. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, накануне, 22 марта, в полицию обратилась девушка 2003 года рождения. Она заявила, что вечером 19 марта в квартиру на улице Кастанаевская ворвался неизвестный. Угрожая ножом, мужчина связал ей руки пластиковым хомутом и, пользуясь беспомощностью хозяйки квартиры, украл телефон и 110 тысяч рублей.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 125 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище».

22 марта столичные полицейские задержали четверых мужчин, которых подозревают в похищении человека и разбое на юго-востоке Москвы.