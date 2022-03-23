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Родителей московских школьников пригласили сдать ЕГЭ

Анастасия Колоскова

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Родителей московских школьников пригласили сдать ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве стартовала Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которую проведут в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. Об этом в среду, 23 марта, сообщил первый заместитель директора Центра Андрей Постульгин.

По его словам, родители школьников смогут узнать об особенностях ЕГЭ в этом году и пройти все этапы экзамена — от рамки металлоискателя до получения результатов.

— В этом году любой родитель может принять участие в акции и сдать ЕГЭ по математике базового уровня. Математика — один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата, — пояснил Андрей Постульгин.

Он уточнил, что взрослые получат задания, аналогичные тем, что будут представлены выпускникам в 2022 году. Участие в мероприятии позволит родителям пережить чувства ребенка и убедиться в прозрачности процедуры, добавил Постульгин.

Заявки на участие принимаются на сайте Московского центра качества образования в разделе «ЦНД». С результатом экзамена можно будет ознакомиться в личных кабинетах.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» продлится до 15 апреля. Ее проводят шестой раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования, пишет официальный сайт мэра Москвы.

22 марта Рособрнадзор сообщил, что Всероссийские проверочные работы переносятся с весны на осень из-за ситуации с коронавирусом.

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