Лавров: Отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к прямому столкновению сил альянса с РФ

Фото: МИД РФ

Отправка миротворческих сил НАТО на Украину приведет к прямому столкновению сил альянса с Россией. Об этом в среду, 23 марта, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе, — заявил он.

Лавров также назвал возможную отправку миротворческих сил на Украину провокацией и добавил, что у польской стороны уже были мысли «сделать штаб-квартиру во Львове и потом там остаться». Более того, глава дипломатического ведомства подчеркнул, что действия Варшавы могли бы привести к последующей отправке в район проведения спецоперации военных подразделений других государств, передает ТАСС.

До этого Лавров выразил мнение, что Запад занимается сдерживанием своих конкурентов и ставит конечной целью возрождение однополярного мира, а те события, которые сейчас происходят в мире, «не столько про Украину», а про попытки создать новый мировой порядок. Настоящий мировой порядок, по словам главы МИД РФ, не опирается на международное право, но основан на правилах, которые диктует и требует выполнять Запад.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.