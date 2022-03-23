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Следком раскрыл подробности смерти девушки, найденной на северо-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Следком раскрыл подробности смерти девушки, найденной на северо-востоке Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

Следственный комитет раскрыл подробности смерти девушки, обнаруженной на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 23 марта.

— При осмотре обнаружены колото-резаные ранения в области шеи и грудной клетки, — отмечается в сообщении ведомства.

Следком раскрыл подробности смерти девушки, найденной на северо-востоке Москвы Фото: СК РФ

Трагедия, о которой идет речь, произошла в среду утром, 23 марта, около жилого дома на улице Корнейчука. Прохожие обнаружили тело девушки с колото-резаными ранами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Также в этот день в подмосковном Фрязине парня и его подругу нашли мертвыми в постели.

22 марта недалеко от кафе на юго-востоке столицы двое мужчин, знакомых между собой, сильно поругались. В ходе ссоры один из них достал нож и ударил оппонента в грудь, после чего тот скончался.

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