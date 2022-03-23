Парня и его подругу нашли мертвыми в постели в подмосковном Фрязине

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Россия, Московская область, Фрязино, проспект Мира Карта всех событий

Тела парня и его подруги обнаружены в постели в подмосковном Фрязине. Об этом в среду, 23 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник, знакомый с ситуацией.

Молодых людей обнаружила их знакомая 22 марта.

По словам собеседника «ВМ», погибшая долгое время не отвечала на звонки и сообщения, поэтому ее подруга отправилась в квартиру на проспекте Мира, чтобы поговорить с ней.

Дверь в квартиру была не заперта. Подруга прошла в помещение и нашла тела знакомых в постели.

— Обстоятельства произошедшего выясняются, — сказал источник.

Утром 23 марта в квартире в Нижнем Новгороде обнаружили тела семейной пары с детьми.