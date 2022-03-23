Тела семейной пары с детьми обнаружили в квартире в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ / Нижний Новгород

Россия, Нижний Новгород, улица Минина Карта всех событий

В Нижегородском районе по факту гибели семьи с детьми возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По данным ведомства, утром 23 марта в квартире дома на улице Минина было найдено четыре тела. Выехавшие на место происшествия следователи установили, что погибшие — семейная пара с детьми. Одному из них было десять лет, второму ребенку — четыре года.

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В пресс-службе отметили, что на данный момент в квартире, где произошла трагедия, работают следователи и криминалисты, сотрудники полиции. Также на место прибыл руководитель регионального Следкома Ахметшин.

По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

23 марта в Москве обнаружили тело девушки с колото-резаными ранениями.