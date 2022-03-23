Фото: МВД Медиа

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе Краснодар — Ейск. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ночью на 123-м километре автодороги Краснодар — Ейск произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, водитель легковушки ВАЗ-2112 на перекрестке не дал проехать грузовику Mercedes-Benz, в результате чего и произошло столкновение.

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В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля, еще одна пассажирка госпитализирована. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

— По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, — подчеркнули в ведомстве.

23 марта в Москве сотрудники полиции задержали жителя Дмитрова, устраивающего автоподставы на дорогах.