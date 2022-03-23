Названо приоритетное для импортозамещения оборудование на мусорных заводах

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Оптический, баллистический и вихретоковый сепараторы являются наиболее приоритетными видами оборудования для импортозамещения на предприятиях, занимающихся сортировкой мусорных отходов. Об этом сообщил руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский.

Доля импортозамещения на объектах сортировки отходов достигает примерно 80 процентов. При этом по части конкретных видов оборудования доля импорта все еще очень существенна.

В частности, в импортозамещении нуждается оборудование, используемое для того, чтобы отделить пригодное для переработки вторсырье от общего потока отходов.

— Работу по импортозамещению мы ведем с самого начала образования ППК. И уже есть проекты, отечественные производители, готовые реализовывать программы по импортозамещению. Мы поддерживаем таких производителей, — отметил Олег Шияновский.

Основную часть замещения оборудования планируют завершить до конца года, передает «360».

Ранее стало известно, что РЭО создал бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров.