Ресторатор Пинский подал заявку на грант для создания в Москве сети полезного фастфуда

Фото: Unsplash

В столице могут появиться рестораны быстрого питания с полезной и здоровой едой. Об этом сообщил инициатор идеи, ресторатор и основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский, который подал заявку на получение гранта от мэра.

— Я считаю, что нужен не аналог McDonald's, а заведения со здоровой и полезной едой. Мы планировали открыть около 20 проектов по всей России, из которых свыше половины в Москве, — цитирует ресторатора агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что в случае получения гранта у компании получится открыть еще пять–семь дополнительных ресторанов. По словам Антона Пинского, их меню будут включать блюда азиатской и средиземноморской кухни. Название новой сети в настоящее время обсуждается, добавил он.

Прием заявок на получение грантов на открытие точек быстрого питания начался в Москве. Об этом в среду, 23 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

До этого сообщалось, что в Москве может появиться сеть ресторанов «Заверните», она уже подала заявку на получение гранта от мэра.

21 марта рэпер Тимати подал заявку на получение гранта от правительства Москвы для открытия новой сети крафтового фастфуда. Артист отметил, что на данном этапе обсуждается название сети.

При этом музыкант заявил, что в его планы не входит замена McDonald's, поскольку идеи и масштабы проекта иные. Он также добавил, что предложенная им альтернатива будет полностью российского производства.