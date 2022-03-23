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Компания Nestle уводит из России бренды KitKat и Nesquik

Полина Долганова

Общество
Компания Nestle уводит из России бренды KitKat и Nesquik
Фото: Pixabay

Компания Nestle уводит бренды KitKat и Nesquik с российского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 23 марта.

Там добавили, что компания уже приостановила импорт и экспорт второстепенных товаров в РФ и из нее. Также была остановлена вся реклама и все капиталовложения.

— Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России, — говорится в сообщении.

В Nestle добавили, что не планируют получать прибыль и платить налоги на территории России. При этом все средства, которые так или иначе будут получены, передадут на гуманитарную помощь пострадавшим в результате украинского кризиса.

Как пояснил «ВМ» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику страны и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки. Однако сейчас руководство ушедших с рынка России зарубежных компаний, вероятнее всего, «будет корректировать свои действия», считает он.

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